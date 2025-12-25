Москвичей предупредили о массовых перекрытиях дорог

Центр Москвы временно перекрыли для автомобилей. О массовой приостановке движения предупреждает жителей столицы Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Так, движение ограничили на Москворецкой и Кремлевской набережных. Водителям предложили объехать их через Садовое кольцо. Движение временно закрыто на набережной Академика Туполева. <…>На Сыромятнической набережной. Объезд через улицу Радио и Садовое кольцо», — добавили в столичном дептрансе.

По данным ведомства, автомобили также не смогут проехать на Костомаровской, Полуярославской, Серебрянической и Устьинской набережной. Объехать перекрытый участок можно через улицу Радио и Садовое кольцо. Москвичам посоветовали быть внимательными на дорогах и заранее планировать свои маршруты.

В среду, 24 декабря, в центре Москвы тоже ограничивали движение автомобилей. Жителям столицы посоветовали пользоваться общественным транспортом, чтобы быстрее добраться до места назначения.