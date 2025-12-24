Собянин поблагодарил жителей Москвы за все хорошее, что случилось в 2025 году

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 24 декабря, поблагодарил президента России Владимира Путина и москвичей за помощь и поддержку. По его словам, текущий год принес городу много хорошего.

— Уходящий 2025 год принес много хорошего нашему городу. И за это я говорю огромное спасибо москвичам — сильным, трудолюбивым и мужественным людям, по-настоящему влюбленным в родной город и желающим ему только добра.

Огромное спасибо президенту Владимиру Владимировичу Путину, парламенту, правительству России, нашим соседям и друзьям из Московской области за постоянную помощь и поддержку. Дорогие депутаты, спасибо вам за командную работу на благо москвичей. Спасибо! — сказал глава города в ходе выступления в Мосгордуме с ежегодным докладом о деятельности властей столицы.

19 декабря Владимир Путин во время прямой линии с гражданами заявил, что у Сергея Собянина многое получается, и Москвой можно гордиться по праву. Глава государства также обратил внимание на масштаб нагрузки, которую ежедневно испытывает столица. Кроме того, он отметил, что вопросы транспортных развязок в городе «решаются на системном уровне».

Ранее российский лидер сообщил, что Москва стала крепким тылом для армии России в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Путин также поблагодарил москвичей «за вклад в нашу общую справедливую, праведную борьбу, за готовность сражаться и трудиться во имя Отечества».