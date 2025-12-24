«Желтый» уровень опасности из-за метели и ветра объявили в Москве

«Желтый» уровень погодной опасности из-за сильного снегопада, ветра и гололедицы объявили в столице до пятницы, 26 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.

— Ветер. Период предупреждения с 21:00 25 декабря до 9:00 26 декабря. Ночью и днем 26 декабря ожидаются порывы западного и северного ветра до 15 метров в секунду, ночью местами метель, — говорится в сообщении.

Синоптики отметили, что аналогичное предупреждение распространяется и на Московскую область.

Также в столичном управлении МЧС сообщили, что ночью с 25 на 26 декабря и утром 26 декабря в столице ожидается сильный снег, в отдельных районах метель. Москвичей предупредили о налипании мокрого снега и гололедице.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также рассказал, что в Москве на этой неделе ожидается формирование снежного покрова высотой до четырех сантиметров.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус ранее рассказал, что в столице бесснежное начало декабря наблюдается уже в четвертый раз с начала XXI века.