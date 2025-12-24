Собянин сообщил об отражении атаки БПЛА, летевших на Москву

Отражена атака еще двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.

© Газета.Ru

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — уточнил он.

Незадолго до этого Собянин заявил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили шестой за день украинский дрон, летевший в сторону Москвы.

Утром 24 декабря в министерстве обороны России рассказали, что силы ПВО за ночь перехватили 172 украинских беспилотника.

Больше всего БПЛА уничтожили в Брянской области — 110. Еще 20 сбили в Белгородской области, 14 в Калужской области, 12 – в Тульской области, шесть — в Орловской области, четыре — в Московском регионе, в том числе два, летевших на Москву, три — в Липецкой области и по одному ликвидировали в Волгоградской, Курской и Смоленской областях.