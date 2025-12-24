Москва и другие крупные города меняют формат зимних праздников

Мегаполисы по всему миру уходят от логики концентрации праздника в одной локации и разворачивают сеть площадок, распределенных по разным районам. Москва поддерживает мировой тренд и создает яркие и масштабные мероприятия, которые охватывают всю столицу.

Вместо концентрации событий на центральных улицах создается множество точек притяжения, включая парки, районные площади, второстепенные улицы в центральных частях городов. Такая структура делает праздник ближе каждому жителю и туристу, снижает нагрузку на транспорт и предлагает разнообразные сценарии зимнего отдыха для аудитории разных возрастов и интересов.

Главным событием сезона в российской столице вновь стал проект "Зима в Москве". В этом году он охватил более 400 площадок по всему городу, где проходят тысячи событий. Проект превратил мегаполис в непрерывное пространство для зимнего отдыха.

"Этот масштабный подход полностью соответствует мировым урбанистическим стратегиям, где акцент смещен с одной точки притяжения на создание целостной праздничной среды. Крупнейшие городские фестивали Москвы, которые проходят в рамках проекта "Зима в Москве", встроены в общую программу и создают насыщенный календарь культурных событий. Прошлой зимой мероприятия посетило более 30 млн человек, при этом 80% гостей проекта в новогодние праздники отметили, что хотели бы посетить их вновь в 2025 году. Надеемся на такой же сильный отклик в этом сезоне", - отметил представитель Дирекции проекта "Зима в Москве" Иван Малофеев.

Эту же логику проведения масштабного и праздничного зимнего сезона можно увидеть и в других ведущих мегаполисах мира. В декабре территория Marina Bay в Сингапуре превращается в огромную световую сцену: фасады покрываются динамическими проекциями, на набережной появляются тематические инсталляции и арт-объекты, а новогодние деревья, фонари и декоративные конструкции растягиваются вдоль всего залива. Похожий акцент на яркую иллюминацию был сделан и в российской столице. Как и в прошлые годы, в зимнем сезоне 2025-2026 центр и жилые районы Москвы украсили более четырех тысяч световых декоративных конструкций и искусственных новогодних елей.

Шанхай встречает зимний сезон в атмосфере большого городского праздника, объединяя рождественские и китайские традиции. Все украшается инсталляциями, праздничной иллюминацией и декорациями: от тематических улиц до интерактивного фестиваля света. На рождественских ярмарках работают десятки шале с ремесленными товарами, сезонными угощениями и праздничными программами.

Тренд, где особое внимание уделяется культурным особенностям региона в полной мере поддержан и Москвой. Например, фестиваль "Усадьбы Москвы" приглашает совершить зимний маршрут "Москва усадебная" по историческим особнякам и получить памятные подарки. Еще можно сделать снимки в старинных нарядах в ретрофотоателье и тематических фотозонах, отправить открытку в усадебной почте, поучаствовать в дворянских променадах и онлайн-квестах, изучить историю столицы с помощью бесплатных аудиогидов. Кроме того, в рамках проекта "Зима в Москве" более 700 столичных брендов представляют свои уникальные праздничные коллекции и лимитированные серии подарков. Горожане и туристы могут увидеть их на полках 10 тематических арт-павильонов проекта "Сделано в Москве" в центре столицы. Огромный мандарин на Арбате, елочный шар на Рождественке или "Фабрика подарков" на Болотной площади - это непросто яркие фотозоны, но и маркет локальных брендов. Там можно найти все: от косметики до аксессуаров и одежды.

Пекин также встретит 2026 год масштабными городскими программами, включающими публичные шоу и арт-события. Центральной локацией станет парк Шоуган, где пройдет официальное городское шоу с участием музыкантов, танцевальных ансамблей, а на мультимедийных экранах будет запущен обратный отсчет времени до Нового года. Во время зимних праздников в прошлом году праздничные программы включали выставки, музыкальные сеты, уличные представления. Тогда же еще одной из площадок стал фестиваль света SOLANA, в рамках которого на набережных и пешеходных зонах появились инсталляции иностранных художников.

Дубай готовится встретить 2026 год в формате большого фестиваля: город превратится в непрерывную сцену, наполненную технологиями, искусством и развлечениями. Ключевые районы будут украшены световыми инсталляциями, интерактивными арт-объектами и тематическими зонами. Центральной декорацией станет самый высокий в мире небоскреб Бурдж-Халифа с обновленной архитектурной подсветкой, поблизости будут проходить синхронизированные шоу с фейерверками и лазерными проекциями. В Бурдж-Парке развернется фестиваль с живыми выступлениями, парадами, семейными активностями.

Тематические события для разных аудиторий одновременно проходят и в Москве. Горожан и гостей российской столицы в этом сезоне ожидают мастер-классы, концерты, ледовые спектакли, катки, лыжные трассы, ярмарки, световые шоу, семейные программы и другие форматы для всех возрастов.

"Зима в Москве" - главное событие сезона. Проект направлен на укрепление общественных и семейных связей, создание атмосферы единства, взаимной поддержки, уюта и праздничного настроения. Благодаря разнообразным программам, включающим культурные, образовательные и спортивные мероприятия, он объединяет москвичей и гостей столицы всех возрастов и с разными интересами, создавая условия для творческого развития, активного отдыха и теплого общения в холодное время года.