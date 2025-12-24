По синей линии курсирует тематический состав

23 декабря в столичном метро запустили тематический поезд. Его оформление посвятили истории и культуре Новгородской области.

Состав будет курсировать полгода на Арбатско-Покровской линии. Его дизайн вобрал главные символы древнейшей столицы Руси. Именно так называют Великий Новгород.

На торжественном запуске тематического поезда заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов поблагодарил региональных коллег за усилия и творческий подход.

— Они вложили душу в этот поезд, предоставили огромное количество материалов для того, чтобы пассажиры Московского метрополитена в течение шести месяцев смогли познакомиться с этой замечательной областью, замечательными людьми, которые там проживают, — подчеркнул он.

Максим Ликсутов также отметил, что пассажиры могут вдохновиться рассказами о регионе с богатой историей и захотеть отправиться туда уже в качестве туристов.

— Я очень рад, что наши пассажиры смогут узнать много, уверен, нового и интересного про Новгородскую область. И, конечно, подумать о том, чтобы выбрать время и обязательно посетить ее, — сказал заместитель мэра.

Губернатор Новгородской области Александр Дронов подчеркнул важность запуска состава в столице.

— Маршрут начинается здесь, в московском метро, и далее следует в самое сердце русской истории, в Новгородскую область, колыбель российской государственности, — отметил он.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В метро, совместно с МИД России, выпустили тематическую карту «Тройка» к 80-летию со дня создания Организации Объединенных Наций (ООН). В оформлении карты использовано изображение цветка в форме планеты Земля. Купить карту можно на стойках «Живое общение».

КСТАТИ

Городской транспорт украшают к Новому году. Кроме поездов в столичной подземке, на улицах города есть сияющие трамваи, электробусы и даже речные суда. Также украсили более 100 станций метро и речные вокзалы.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

В Москве запускали поезда в честь Нижегородской, Орловской, Тульской областей, Алтая, Карелии, Дальнего Востока и других округов и регионов.