Собянин рассказал, как Москва следит за качеством строительства

Мэр столицы Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме о результатах деятельности правительства Москвы рассказал, как столица следит за качеством строительства.

«Сегодня мы рассматриваем и утверждаем архитектурно-градостроительные решения не только по каким-то отдельным уникальным проектам, как это было еще пять лет назад, а по всем, включая трансформаторные подстанции. Для того, чтобы все эти проекты не были серыми, типовыми, и каждый из этих проектов украшал город», – сказал Сергей Собянин.

Он также рассказал, что сейчас стараются делать в Москве квартальную застройку.