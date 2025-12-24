Сергей Собянин рассказал, как Москва следит за качеством строительства
Мэр столицы Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме о результатах деятельности правительства Москвы рассказал, как столица следит за качеством строительства.
«Сегодня мы рассматриваем и утверждаем архитектурно-градостроительные решения не только по каким-то отдельным уникальным проектам, как это было еще пять лет назад, а по всем, включая трансформаторные подстанции. Для того, чтобы все эти проекты не были серыми, типовыми, и каждый из этих проектов украшал город», – сказал Сергей Собянин.
Он также рассказал, что сейчас стараются делать в Москве квартальную застройку.
«Надо добиваться качественной застройки. Чтобы во дворах у нас были не машины, а цветы; чтобы были подземные парковки; чтобы были рядом магазины, детские сады, школы и рабочие места. И чтобы архитектура была такой, чтобы мы ее не стеснялись, а гордились», – добавил мэр.