Собянин: площадки московского кинокластера забронированы на месяцы вперед

Большинство крупнейших студий России пользуются мощностями московского кинокластера, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с отчетом о работе правительства столицы в Мосгордуме.

"Мощности московского кинокластера забронированы на месяцы вперед и востребованы большинством крупнейших студий России. Есть запросы на съемки и от иностранных кинопроизводителей", - сказал мэр.

Он отметил, что в 2025 г. в столице был завершен второй этап создания крупнейшей в России площадки для натурных съемок - кинопарка "Москино". В финальной стадии находится строительство нового комплекса киностудии Горького, идет строительство новых студий на кинозаводе "Москино". Кроме того, в ноябре в Сколково был открыт специализированный технопарк индустрии видеоигр, резидентами которого стали порядка 40 студий, прошедших жесткий конкурсный отбор.

"Вклад креативных индустрий <...> действительно стал весомой долей валового продукта, превысил 10%. В креативной экономике Москвы занято почти 1,4 млн человек - почти каждый пятый работник нашего города", - добавил Собянин.

Он заключил, что в результате реализации упомянутых проектов в столице будет создан один из крупнейших в мире кластеров производства кино, медиа, видеоигр и анимации.