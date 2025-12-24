Собянин: в Москве за 15 лет создан мощный транспортный каркас

Специалисты за последние 15 лет сумели сформировать в столице мощный транспортный каркас, который насчитывает 443 станции метро, МЦК, МЦД, а также включает МСД и другие хордовые трассы и вылетные магистрали. Об этом в среду, 24 декабря, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин во время ежегодного отчета в Московской городской думе (МГД).

© Вечерняя Москва

По словам главы города, за этот же период были построены более 47 миллионов квадратных метров промышленных цехов, технопарков, торговых, офисных зданий и других мест приложения труда. Он отметил, что благодаря этому удалось создать два миллиона новых рабочих мест.

— Главным образом за пределами центральной части города, что улучшило распределение рабочих мест по спальным округам, районам, а это очень важно с точки зрения и трафика, и доступности мест работы, — передает слова Собянина официальный сайт МГД.

Москва активно развивает сеть экологичного наземного транспорта. Современные электробусы российского производства делают поездки еще комфортнее для пассажиров с 2018 года. На маршрутах столицы курсирует уже более 2700 электробусов.