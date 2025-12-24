Сергей Собянин: Тысячи москвичей находятся на линии боевого соприкосновения

Сейчас в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине находятся тысячи москвичей. Об этом в среду, 24 декабря, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин во время ежегодного отчета в Московской городской думе (МГД).

По словам главы города, москвичи не только помогают жителям Донецкой и Луганской Народной Республик, но и трудятся в госпиталях, где оказывают помощь раненым военнослужащим Вооруженных сил России.

— Без малого четыре года Россия ведет борьбу за свою безопасность и суверенитет. Эта борьба требует от нас предельной собранности и мобилизации всех сил и ресурсов, — передает слова Собянина официальный сайт МГД.

Москвичи также помогают жителям новых регионов из тыла. Так, в нескольких районах ТиНАО прошли мероприятия, направленные на поддержку детей-сирот, которые живут в зоне СВО или на новых российских территориях.

Московское городское региональное отделение партии «Единая Россия» совместно с проектом «Женское движение Единой России» и региональным отделением всероссийского общественного движения «Матери России» отправило 45-й гуманитарный конвой в Запорожскую область и ДНР.