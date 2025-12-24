Синоптик рассказал, когда в Москву придет оттепель

Оттепель ожидает жителей Москвы и Подмосковья к концу рабочей недели. Температура поднимется до плюс 1 градуса. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, теплые воздушные массы будут поступать в Московский регион с северо-запада со стороны Атлантики. В связи с этим уже в среду, 24 декабря, в российской столице потеплеет до минус 5 минус 6 градусов.

В четверг, 25 декабря, ожидается минус 1 минус 6 градусов. В пятницу столбики термометров покажут от минус 2 до плюс 1 градуса. Затем начнется очередное понижение температуры.

Вильфанд также отметил, что заметное понижение температуры ожидается в регионах Приволжского, Северо-Западного федеральных округов, а также на Урале, на севере и юго-западе Сибири и на Дальнем Востоке. По словам синоптика, в отдельных районах ударят 40-радусные морозы, а на севере Якутии ночью столбики термометров покажут минус 55.

В ночь на 24 декабря в Московской области впервые с начала зимнего сезона зафиксировали 20-градусные морозы. Холоднее всего было в Черустях, там столбики термометров опустились до минус 23,7 градусов.