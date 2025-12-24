После взрыва на Елецкой усилена охрана главных зданий силовых ведомств

В ночь на 24 декабря на улице Елецкой в районе Орехово-Борисово Южное произошел взрыв, в результате которого погибли три человека. Около 01:30 двое сотрудников ДПС заметили подозрительного мужчину у служебного автомобиля и подошли для проверки. В этот момент было приведено в действие взрывное устройство. Погибли оба инспектора и сам подрывник.

© Московский Комсомолец

Погибшими сотрудниками оказались 24-летний лейтенант полиции Илья Климанов и 25-летний лейтенант полиции Максим Горбунов. Они были друзьями с детства, оба родом из Подмосковья. Максим Горбунов, служивший с февраля 2022 года, оставил после себя жену и девятимесячную дочь.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте взрывных устройств. Следствие выясняет обстоятельства и рассматривает несколько версий. По одной из них, 24-летний подрывник мог действовать под влиянием мошенников, которые взломали аккаунт на «Госуслугах».

В ответ на инцидент в Москве введены усиленные меры безопасности. Согласно имеющимся данным, организовано усиленное патрулирование вокруг главных зданий силовых ведомств - ГУ МВД на Петровке и Генштаба ВС РФ на Знаменке. Также сообщается, что сотрудников спецподразделений обязали нести службу в полной экипировке, а на посты выведено дополнительное усиление.

Этот взрыв произошел всего через два дня после другого инцидента в том же районе: 22 декабря в результате подрыва автомобиля погиб начальник управления оперативной подготовки Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Следствие рассматривает версию о причастности украинских спецслужб к убийству генерала, однако официальной связи между двумя взрывами не установлено.