Москвичам предсказали яму

Москву ждет резкое падение атмосферного давления. Об этом в Telegram-канале сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В среду, 24 декабря, барометры в столице показывают 758 миллиметров ртутного столба, что на 10-12 единиц выше нормы. В течение оставшейся части дня атмосферное давление будет падать. К вечеру четверга, 25 декабря, оно опустится сразу на 17 единиц, до 741 миллиметра ртутного столба. Утром в пятницу, 26 декабря, давление упадет до 735 миллиметров ртутного столба, что на 11-13 единиц ниже нормы. Затем наметится небольшой рост показаний барометров, но до нормы они так и не доберутся.

В воскресенье, 28 декабря, столицу ждет еще одна барическая яма — атмосферное давление обвалится до 732 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в ночь на 24 декабря по столичному региону ударили 20-градусные морозы.