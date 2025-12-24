Московские аэропорты возобновили полеты

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в московских аэропортах Внуково и Домодедово. Об этом сообщил представитель «Росавиации» Артем Кореняко в Telegram-канале.

По его словам, данная мера была необходима для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Утром 24 декабря мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны сбили на подлете к столице три беспилотника.

До этого сообщалось, что временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Орска в Оренбургской области и аэропорту Оренбурга.

Как сообщили в Минобороны РФ, в ночь на 24 декабря силы ПВО уничтожили над российскими регионами 172 украинских беспилотника. Больше всего БПЛА уничтожили в Брянской области — 110.