Синоптик Ильин предупредил о метели в Москве в ночь на 26 декабря

В ночь на 26 декабря ожидаются метель и гололедица, поделился с RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«В пятницу температура поднимется до 0...+2 °С, а в выходные снова подморозит. В субботу — -1...-6 °С ночью, а в воскресенье — -6...-11 °С. Днём — -4...-9 °С», — отметил синоптик.

Он уточнил, что в пятницу ночью ожидается метель, гололедица, местами заносы на дорогах.

«Ветер — 12—17 м/с. В субботу ветер сохранит северное направление, в воскресенье — 3—8 м/с. Давление в пятницу упадет до 730 мм рт. ст., в выходные поднимется до 735—737 мм рт ст. столба. Отклонения от нормы в пятницу — около 3—4 °С, в субботу и воскресенье температура нормализуется», — заключил Ильин.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал небольшое потепление в Москве 24 декабря.