В ГАИ Москвы дали рекомендации, как ездить в условиях снегопада

Плавность движения, снижение количества маневров и увеличенная дистанция являются ключевыми правилами зимнего вождения. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
"Госавтоинспекция дала рекомендации водителям на зимний период. Ключевое правило зимнего вождения - плавность движения, снижение количества маневров и увеличенная дистанции", - сказал в пресс-службе.
В ГУ МВД отметили, что из-за погодных условий на дорогах складывается непростая ситуация. Снегопад создает неблагоприятную обстановку для водителей и увеличивает риски ДТП.
"На дорогах возникают снежные заносы, ухудшается видимость, а гололед повышает риск автоаварий", - отметили в пресс-службе.