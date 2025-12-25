В ГАИ Москвы дали рекомендации, как ездить в условиях снегопада

Плавность движения, снижение количества маневров и увеличенная дистанция являются ключевыми правилами зимнего вождения. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Госавтоинспекция дала рекомендации водителям на зимний период. Ключевое правило зимнего вождения - плавность движения, снижение количества маневров и увеличенная дистанции", - сказал в пресс-службе.

В ГУ МВД отметили, что из-за погодных условий на дорогах складывается непростая ситуация. Снегопад создает неблагоприятную обстановку для водителей и увеличивает риски ДТП.