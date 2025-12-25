В Москве заметили редкое явление

Минувшей ночью в небе над Москвой можно было наблюдать редкое природное явление — яркие световые столбы. Об этом сообщил Telegram-канал «Москва М125».

На снимке, опубликованном в источнике, видны световые столбы, которые заметили жители района Строгино на северо-западе столицы. Причиной их появления стали морозы, которые обрушились на город.

«Москвичи ночью могли представить, что они где-нибудь в Мурманске», — прокомментировал необычное явление автор публикации.

Световые столбы возникают, когда свет отражается от плоских шестиугольных кристаллов льда. Сами столбы при этом выглядят ровными и узкими и похожи на ледяные иглы.

Неделю назад свидетелями аналогичного явления стали жители Пермского края.