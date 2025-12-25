Москвичей призвали готовиться к испытаниям

В ближайшие дни Москву ждут погодные испытания, сообщили синоптики Гидрометцентра.

Ныряющий циклон станет причиной колебаний температуры вблизи нулевой отметки, осадков в виде снега и мокрого снега, местами налипания мокрого снега, гололеда, метелей и усиления ветра. С воскресенья, 28 декабря, температура начнет монотонно понижаться.

В пятницу, 26 декабря, ожидается облачная погода. Ночью пройдет снег, местами сильный, мокрый снег, местами метель, налипание мокрого снега. Температура в Москве — минус 3-1 градуса, по области от минус 5 до 0, ветер западный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Днем осадки в виде снега и мокрого снега. Температура в Москве от минус 1 до плюс 1 градуса, по области от минус 3 до плюс 2, ветер западный с переходом на северный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Ожидается гололедица.

В субботу, 27 декабря, облачно, небольшой снег. Ночью в Москве от минус 2 до 0 градусов, по области от минус 5 до 0, ветер северный 6-11 метров в секунду. Днем в Москве от минус 2 до 0, по области от минус 5 до 0, ветер северный с переходом на южный 6-11 метров в секунду. Ожидается гололедица, местами сильная.

В воскресенье, 28 декабря, облачно. Ночью снег, в Москве минус 5-3 градуса, по области минус 7-2. Днем в Москве также минус 5-3 градуса, по области минус 7-2 градуса. Ветер ожидается юго-восточный и восточный будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, на дорогах гололедица.

В понедельник, 29 декабря, облачно, снег, ночью минус 10-5 градусов, днем минус 8-3, ветер северный 3-8 метров в секунду. Во вторник, 30 декабря, облачно, небольшой снег, ночью минус 14-9 градусов, днем минус 11-6 градусов, ветер слабый.

Зимний характер погоды сохранится и в первые дни январских каникул, спрогнозировали синоптики.

Москвичей призвали ждать снегопадов

Ранее синоптики Гидрометцентра призвали москвичей готовиться к метели после 18 часов четверга, 25 декабря.