В Москве замечены характерные для Арктики световые столбы

Жители Москвы поздним вечером 24 декабря заметили в небе световые столбы.

© Российская Газета

На опубликованных кадрах можно увидеть лучи разного цвета - голубого, белого и бледно-желтого. На одном из них столб как будто пронзает облака.

Подобные световые столбы, или как их официально называют метеорологи ледяные иглы, обычно характерны для арктической зоны. В европейской части России это явление редкое, а потому вызывает интерес и удивление. Так, несколько лет назад в Сети пользователи активно публиковали фотографии столбов, а в комментариях обсуждали испытание нового лазерного оружия.

Однако вскоре ученые-физики все объяснили. Дело в том, что при понижении температуры в воздухе формируются ледяные кристаллы, которые таким захватывающим внимание образом преломляют свет, исходящий от различных источников, в том числе и от городских объектов.

В Москве, напомним, как раз установилась морозная погода. Столбики термометров в ночь на 24 декабря, по словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, достигли отметки минус 16 градусов. В некоторых районах Подмосковья температура опустится до минус 19 градусов, что примерно на 5 градусов ниже климатической нормы.

Вместе с тем, как заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, мороз продержится в столице недолго. В четверг, 25 декабря, холод смягчится под влиянием теплого фронта, температура установится в районе от нуля до минус пяти градусов. Однако к выходным температура снова начнет понижаться.