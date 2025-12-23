В Москве открываются зарядные хабы для электрокаров

Первый в Москве электрозарядный хаб "Южный" оказался востребован и собрал хорошие отзывы владельцев электромобилей - многие специально приезжают на него, чтобы пополнить заряд батарей. В столичном департаменте транспорта подсчитали, что в этом году на станциях хаба совершено уже более 10 тысяч зарядных сессий. А на днях началось тестирование еще одного, второго по счету хаба.

В Москве уже работают около семи тысяч электрозарядных станций, но чаще всего это одинокие колонны прямо на улицах или на больших парковках. Доходит до того, что к ним выстраиваются очереди - одни водители ждут, пока зарядятся другие и освободят место. А зарядный хаб - это что-то вроде большой бензиновой заправки, где одновременно могут заправляться более десятка авто, а заодно есть места для отдыха водителей.

320 тысяч электромобилей будет в Москве к 2030 году.

Первый такой хаб открыли в феврале на юге, в промзоне на Востряковском проезде. Там сразу десять зарядных станций мощностью 120 кВт, причем каждая рассчитана на подзарядку двух электрокаров одновременно. "Каждую станцию оснастили двумя коннекторами (GB/T и CCS Combo 2), это позволяет вмещать большинство популярных моделей, - говорят в дептрансе. - Среднее время зарядной сессии - 35-40 минут. Для комфортного ожидания на территории есть крытые зоны отдыха, туалет, вендинговый автомат и удобные кресла".

Владельцы электромобилей, а их в Москве уже более 17 тысяч, зарядный хаб оценили - на "Яндекс.Картах" поставили ему 5.0. Горожане хвалят хаб за большое число станций и возможность отдохнуть и выпить кофе, пока машина заряжается. В городе разработана целая программа по развитию подобных хабов вблизи ТЭЦ. Например, новый электрохаб "Лефортовский" на днях начали тестировать на 1-й улице Энтузиастов рядом с ТЭЦ-11.

Планируется, что к 2030 году в столице установят до 35 тысяч электрозарядных станций, а число электромобилей достигнет 320 тысяч. Потенциальных покупателей электромобили привлекают не только экономией на топливе, но и льготами. Их владельцы не только освобождены от уплаты транспортного налога, но еще и имеют возможность бесплатно пользоваться городскими парковками. Кроме того, с владельцев электромобилей не берут и плату при поездках по платным дорогам.