"Давно такого не было": Москвичей предупредили о рекордных морозах

Температура в Москве в ночь на среду, 24 декабря, упадет до -16°, в ряде районов Подмосковья до -19°, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом пишет «Интерфакс».

Резкое похолодание обусловлено тем, что «наконец-то открылись врата для проникновения холодного воздуха» в регионы европейской части России, заметил синоптик.

«Сегодня ночью будет ух какой приличный мороз: от -16° в Москве, это все-таки такая серьезная температура. По области до -19°. Давно уже такого не было», —пояснил Вильфанд.

Днем в столичном регионе ожидается от -5° до -7°, по области от -4° до -9°. Местами пройдет небольшой снег, на дорогах сохранится гололедица.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заметил, в свою очередь, что пик стужи ожидает горожан в ночь на среду, 24 декабря.

«На пик стужа выйдет в ночь на среду, когда при малооблачной погоде ударят уже январские морозы от -10° до -15°, а в дневные часы кратковременный снег, и от -3° до -8°», — уточнил синоптик.

Высота снежного покрова в столице к выходным составит 4-9 см, а к концу года образуются сугробы до 11-15 см, отметил Тишковец.

В Москве скорректировали работу системы отопления

Прогнозы коллег подтвердила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она разъяснила, что ночь будет холодной в связи с тем, что «небо сейчас прояснивает, и гребень такой сегодня удержался довольно холодный».