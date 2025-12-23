Автомобильное движение перекрыли на Боровицкой площади и Тверской улице

Автомобильное движение было временно перекрыто на Боровицкой площади и Тверской улице перед Моховой. Об этом во вторник, 23 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

© Вечерняя Москва

— Объезд возможен по Садовому кольцу. Будьте внимательны, — Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что на севере столицы вдоль МЦД-3 построят новую дорогу. Старший преподаватель по курсу «Управление дорожным движением» Высшей школы урбанистики факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Андрей Мухортиков назвал этот проект «очень важным для местной связанности».

Глава города также рассказал о дорожных улучшениях в Троицком и Новомосковском округах. Там специалисты оборудовали новые пешеходные переходы, островки безопасности, дополнительные полосы и парковочные места.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что всего в рамках проекта, который реализуют в районах Обручевский и Коньково, построят и реконструируют более трех километров дорог.