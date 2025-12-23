Юным москвичам раздадут в метро подарки к Новому году

Юным гостям и жителям Москвы стали раздавать в метро новогодние сувениры — сумки-мешки, ручки с тетрадками, пазлы и брелоки с Метрошей можно получить на 20 стойках «Живое общение» до 28 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Также всю зиму в столичном транспорте для юных пассажиров будем транслировать познавательный медиаконтент. На более 34 тысяч медиаэкранов в транспорте детские персонажи будут рассказывать о правилах поведения и безопасности в холодное время года, — передает официальный Telegram-канал ведомства.

На Замоскворецкой линии столичного метрополитена начал курсировать новогодний «Номерной» состав. Снаружи вагоны оформлены в настоящих зимних цветах — синем с градиентами, с эффектом снежной дымки и морозного воздуха.

Каждая елка в столице — настоящий арт-объект. 22 декабря такая елочка появилась у станции метро «Третьяковская». Где найти яркие новогодние локации, рассказывает «Вечерняя Москва».

До этого столичные мосты также украсили к Новому году и Рождеству. На Большом Москворецком и Большом Каменном мостах установили золотистые конструкции «бокалы шампанского».