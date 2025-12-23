Новогодний поезд-елку с ветками и шарами запустили на Замоскворецкой линии

На Замоскворецкой линии столичного метрополитена начал курсировать новогодний «Номерной» состав. Об этом рассказали в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

© Вечерняя Москва

Снаружи вагоны оформлены в настоящих зимних цветах — синем с градиентами, эффектом снежной дымки и морозного воздуха.

Внутри вагоны украшают более 80 искусственных еловых веток, тысячи игрушечных шаров и новогодние гирлянды.

— Все декоративные элементы мы используем повторно в течение нескольких лет. Это помогает экономить ресурсы, — цитирует заммэра города Максима Ликсутова официальный сайт мэра и правительства столицы.

Каждая елка в столице как настоящий арт-объект. 22 декабря такая елочка появилась у станции метро «Третьяковская». Где найти яркие новогодние локации, рассказывает «Вечерняя Москва».

До этого столичные мосты также украсили к Новому году и Рождеству. На Большом Москворецком и Большом Каменном мостах установили золотистые конструкции «бокалы шампанского».