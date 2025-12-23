Москвичей предупредили о самой холодной ночи с начала зимы

Ночь на четверг, 24 декабря, станет самой холодной с начала зимы. Об этом рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, температура воздуха опустится до минус 16 в Москве и до минус 19 градусов в Подмосковье.

— Выхолаживание за ночь, вот первая половина ночи, она будет ясной, поэтому температура воздуха у нас и в Москве где-то порядка минус 16 градусов и по области, возможно, до 18–19 температура понизится. Так что это будет самая холодная ночь с начала холодного периода, с начала зимнего периода 2025–2026 годов, — передает слова метеоролога РИА Новости.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что прошедшая ночь стала самой холодной в Москве с начала декабря. На ВДНХ зафиксировали минус 10,7 градуса.

По прогнозу специалиста, на Новый год в столице ожидаются морозная погода и снег. Отрицательные значения температуры сохранятся до конца декабря.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд также рассказал, что в Москве на этой неделе ожидается формирование снежного покрова высотой до четырех сантиметров.