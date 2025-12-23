Специалисты комплекса городского хозяйства скорректировали работу системы отопления в Москве из-за похолодания.

Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, его слова приводит РИА Новости.

«Была повышена температура магистрального теплоносителя в тепловых сетях», — сказал он.

Бирюков отметил, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбираются в соответствии с температурой наружного воздуха. По его словам, задания на корректировку работы выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды.

«Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема», — пояснил Бирюков.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что ночь с 22 на 23 декабря в Москве стала самой морозной с начала декабря, температура опускалась до -10,7°C.