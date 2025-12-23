СМИ: Лебеди могут погибнуть от холода в Подмосковье

Лебеди могут погибнуть от морозов в одной из рек Подмосковья. Об этом во вторник, 23 декабря, сообщили на РЕН ТВ.

© Вечерняя Москва

Птицы застряли на реке Воре в Хотькове. В ледяной воде на данный момент находятся два лебедя — белый и серый. По словам специалистов, второй — подросток, появившийся на свет позже обычного.

Из-за этого птицы не успели вовремя улететь на зимовку. Белый лебедь не покидает реку и остается рядом с птенцом, несмотря на резкое похолодание.

Местные уже обратились за помощью в администрацию города. Однако пока что конкретных мер по спасению лебедей не предпринято, уточнили в публикации.

13 декабря четыре пастуха погибли от переохлаждения в Волгоградской области, пытаясь спасти скот во время сильнейшего бурана. По каждому факту гибели проводится процессуальная проверка.

Ранее в Челябинске на заводе трубопроводной арматуры дикая рысь застряла в колючей проволоке. На место происшествия прибыли спасатели и сотрудники зоопарка — они хотели усыпить животное.

Кроме того, 30 октября рысь забралась на столб в поселке Могойтуй в Забайкалье. Дикую кошку на деревянную опору ЛЭП загнала стая собак. Десятки местных жителей пытались спасти хищника.