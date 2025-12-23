Синоптик рассказал, какими будут зимы в Москве в будущем

Глобальные изменения климата становятся причиной сдвига сроков установления снежного покрова в Москве, а также сокращения зимнего сезона в целом. Об этом aif.ru рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

© Газета.Ru

Специалист подчеркнул, что глобальные изменения климата особенно влияют на температурный режим умеренных и полярных широт. На фоне этого происходит сдвиг сроков установления снежного покрова в столице и меняется длительность осенне-зимнего сезона.

«Зимний сезон сокращается и будет сокращаться практически до конца этого века. Вообще Москва без снега не останется, но период, когда он будет ложиться, будет становиться короче и короче», — рассказал синоптик.

При этом он отметил, что перепады температуры в любом случае будут происходить. Так, по словам эксперта, одна из зим может оказаться особенно теплой, в то время как в другие года в этот сезон будут наступать холода.

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова до этого говорила, что в новогодние праздники высота снежного покрова в Москве может достигнуть 10 сантиметров. По словам эксперта, к границе Московской и Тверской областей подошел холодный атмосферный фронт, поэтому характер погоды начал меняться.