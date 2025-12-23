Спасатели рассказали, можно ли уже выходить на лед на водоемах Подмосковья

Толщина льда на водоемах в Подмосковье пока не позволяет находиться на них.

Об этом во вторник, 23 декабря, сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса.

— Во время патрулирования спасатели измерили толщину ледяной корки у берегов — она составляет всего 2-7 сантиметров. Такой лед не выдерживает даже небольшого давления, не говоря уже о весе человека, — рассказали в Telegram-канале спасателей.

Специалисты рекомендовали любителям рыбалки и других зимних развлечений временно воздержаться от присутствия на льду. Кроме того, спасатели посоветовали не пытаться сократить путь через водоем. Взрослым напомнили о необходимости провести инструктаж детям. Их также нельзя оставлять одних у неокрепшего льда.

Ранее двое детей провалились под лед на реке Иня в Новосибирске. Это заметила женщина, гулявшая неподалеку с собакой. Она позвала на помощь. Ее крики услышал мужчина. Он прибежал к реке и вместе с другими очевидцами вытащил одного из детей на берег. Второго мальчика спасти не удалось.