Собянин: московские археологи в этом году провели рекордный полевой сезон

Этот год стал самым масштабным по объему исследованных археологами территорий в Москве.

Среди уникальных находок шахматная фигура XVIII века и кубышка XVII века, сообщил в своем канале в Мах мэр столицы Сергей Собянин.

"Московские археологи завершили рекордный полевой сезон. Этот год стал самым масштабным по объему исследованных участков в Москве. Площадь раскопок превысила 50 тыс. кв. метров - почти в три раза больше, чем в прошлом году. Это территория крупного городского квартала", - написал Собянин.

Он уточнил, что археологи работали на улицах Восточной, Дербеневской, Никольской, на Фрунзенской набережной, в Коломенском и ряде переулков центра. Всего в 2025 году велись исследования на 55 объектах, обнаружено больше 90 тыс. артефактов - от фрагментов керамики и металла до уникальных находок. Среди них шахматная фигура XVIII века, кубышка XVII века и стеклянный стакан с монограммой императорской четы Александра I и Елизаветы Алексеевны.

"После завершения полевых работ археологи переходят к обработке и реставрации. В этом году отреставрировано свыше 5 тыс. предметов. Все находки поступают в музеи Москвы, где становятся частью постоянных коллекций", - уточнил мэр.

Он сообщил, что всего за последние 14 лет в столице найдено более чем 140 тыс. артефактов, раскрывающих новые страницы истории города.