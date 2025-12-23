Собянин поздравил коллектив Боткинской больницы с ее 115-летием

Столичной Боткинской больнице исполнилось 115 лет. Об этом во вторник, 23 декабря, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Научно-клинический центр имени С.П. Боткина — самое большое лечебное учреждение в России. Здесь гражданам оказывают полный спектр специализированной медицинской помощи.

На базе больницы работают: флагманский центр экстренной помощи, Московский городской гематологический центр, Московский урологический центр, региональный сосудистый центр.

В список также входят центр эндопротезирования костей и суставов, эндоскопический центр, Московский городской офтальмологический центр и межокружной нефрологический центр.

— С 2019 по 2024 год мы реализовали программу комплексного развития. Провели реконструкцию всех лечебных корпусов, построили флагманский центр и обновили медоборудование, — отметил глава города.

Ежедневно специалисты Боткинской больницы создают и внедряют новые методы лечения и медицинские технологии.

— Благодарю коллектив больницы! Вы возвращаете здоровье и жизнь тысячам москвичей. Желаю вам новых успехов и дальнейшего процветания! — добавил Собянин в мессенджере MAX.

Ранее мэр Москвы также поздравил коллектив «Больницы 52» с 70-летием медучреждения. В 2025 году в стационаре восстановились порядка 80 тысяч пациентов.