Глава Русского музея рассказала о создании выставки о Москве на ВДНХ

Проведение выставки «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» на ВДНХ стало значимым событием для ценителей искусства и истории столицы, а ее создание потребовало слаженной работы большой команды специалистов. Об этом заявила глава музея Алла Манилова.

По ее словам, подготовка проекта заняла несколько месяцев и включала масштабную исследовательскую работу в музейных фондах.

Манилова отметила, что выставка стала первой в истории музея экспозицией, полностью посвященной Москве. Часть произведений из коллекции Русского музея демонстрируется в столице впервые.

Глава Русского музея сообщила, что на начальном этапе кураторы сформировали расширенную выборку из нескольких сотен произведений живописи, графики и скульптуры. Далее проводился многоступенчатый отбор, в ходе которого уточнялись датировки, изучались эскизы и различные варианты работ, а также связи художников с Москвой.

Особое внимание, отметила Манилова, уделялось исследованию архивных документов, атрибуций и исторического контекста, что позволило выстроить цельное повествование экспозиции. Задачей кураторов было показать не только образы города, но и эволюцию художественного взгляда на Москву и ее жителей на протяжении разных эпох.

В экспозицию вошли в том числе произведения, на которых деятели московской культуры представлены за пределами столицы, но остаются частью ее культурного пространства.