«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы объявили в Москве

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Московском регионе до 21:00 среды, 23 декабря, из-за прогнозируемой гололедицы.

Об этом в понедельник, 22 декабря, сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.

— Гололедно-изморозевое отложение. Период предупреждения — до 21:00 24 декабря. На дорогах сохранится сильная гололедица, — передает официальный сайт научного учреждения.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что в Москве 2025 год может стать самым теплым за всю историю наблюдений.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в Москве на этой неделе ожидается формирование снежного покрова высотой до четырех сантиметров.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве 31 декабря ожидаются осадки в виде снега, а температура воздуха может снизиться до минус десяти градусов.

Вильфанд 18 декабря уточнил, что снег покрыл около 95 процентов территории России. Он уточнил, что в оставшиеся четыре–пять процентов входят Южный, Северо-Кавказский и Центральный федеральные округа.