В Москве вступили в борьбу с бобрами

На западе Москвы решили защититься от бобров, которые грызут деревья. Внимание на это обратил Telegram-канал «Москва М125».

На снимке, сделанном недалеко от берега реки Сетунь, можно увидеть кусок фанеры, а также обрезки металла, которыми «обмотали» пострадавшие деревья в качестве заграждения от незваных гостей.

«Остановит ли это зубастых — большой вопрос, в любом случае рядом есть и другие претенденты», — отметил автор публикации.

