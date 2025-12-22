По всей столице будет работать 26 катков «Московских сезонов»

Этой зимой по всей столице вновь откроются катки на фестивальных площадках цикла мероприятий «Московские сезоны». Крупнейшие из них появятся в таких районах, как Кузьминки, Теплый Стан, Марьино, Коптево, Вешняки, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

© Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

«Для москвичей и туристов зальют 26 катков. Они будут расположены как в центре города, так и в других округах», — рассказала Наталья Сергунина.

© Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Посетить ледовые пространства приглашают с 11:00 до 22:00 по будням, а в выходные дни — с 10:00 до 22:00. Необходимо будет предварительно зарегистрироваться на сеанс.

Вход со своими коньками и экипировкой на 25 площадок сделают бесплатным. А на каток фестивальной локации в музее-заповеднике «Коломенское» понадобится приобрести билет.

Для посетителей предусмотрены камеры хранения, зоны отдыха, пункты заточки и аренды снаряжения. На выбор будут детские и взрослые размеры коньков — от 27 до 47.

© Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Ребятам от трех лет предложат воспользоваться поддерживающими стойками в виде пингвинов. Подростки от 10 до 14 лет смогут кататься самостоятельно — с письменного согласия родителей.

В течение зимнего сезона на десяти ледовых площадках запланированы театрализованные выступления фигуристов. Они покажут спектакли по мотивам русских сказок.

© Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Выбрать локацию и зарегистрироваться для бесплатного посещения, а также купить билет на каток в музее-заповеднике «Коломенское» можно будет в сервисе Мосбилет.