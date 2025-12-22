Наталья Сергунина: Знаменитые фигуристы представят ледовые шоу в рамках «Зимы в Москве»

С 13 декабря жителей и гостей столицы приглашают на ледовые шоу знаменитых фигуристов. Они пройдут в рамках проекта «Зима в Москве», рассказала заммэра Наталья Сергунина. Постановки по мотивам знаменитых сказок и балетов подготовили олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира Татьяна Навка, двукратный победитель чемпионата четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев и двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира Евгений Плющенко.

© Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

«До конца зимы запланировано больше 170 ледовых представлений для всей семьи. В программе — спектакли “Щелкунчик”, “Двенадцать месяцев”, “Лебединое озеро” и другие. Их можно будет посмотреть на ВДНХ и площадках “Московских сезонов” в разных районах города», — отметила Наталья Сергунина.

Так, сказочные постановки покажут на фестивальных катках на площади Революции, улицах Авиационная, Алма-Атинская, Святоозерская, Сухонская, Перерва, Теплый Стан и Уральская, на Коптевском бульваре и в Олимпийской Деревне.

Среди шоу Татьяны Навки и Петра Чернышева в этом сезоне — «Лебединое озеро», «Белоснежка», «32 декабря», «Маша и Медведь», «Тайна страны музыкальных снов» и «Двенадцать месяцев».

Большой популярностью не первый год пользуется спектакль «Щелкунчик», поэтому фигуристы будут гастролировать с ним по всему городу. Так, 13 декабря его представят на площадке «Московских сезонов» на улице Теплый Стан, 20 декабря — на Сухонской улице, 27 декабря — на улице Перерва, 30 декабря — на Алма Атинской, а 31 декабря и 1 января — на площади Революции.

«Для нас стало доброй традицией радовать зрителей красочными постановками на льду. Огромная команда трудится над каждым элементом: от проработки сюжета и создания образов до изготовления сказочных костюмов», — поделился Петр Чернышев.

Фигуристы команды Евгения Плющенко представят балет на льду «Лебединое озеро». Роли в нем исполнят олимпийская чемпионка, чемпионка Европы Юлия Липницкая и чемпионка Европы Алена Косторная. Показы начнутся 3 января на катке ВДНХ и будут проходить там до 10 января. Затем эстафету примет фестивальная площадка на улице Теплый Стан. Спектакли стартуют здесь 18 января, а завершатся финальным гала-концертом 23 февраля.

Расписание и дополнительную информацию можно найти на странице проекта «Зима в Москве». Чтобы посмотреть ледовые шоу на ВДНХ, нужно будет приобрести билет на каток. Стоимость посещения представлений на площади Революции — 100 рублей, на других площадках «Московских сезонов» вход свободный.