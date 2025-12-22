«Город елочных игрушек», ярмарка XIX века и «улица подарков»: как преобразился центр Москвы по маршруту «Сердце столицы»

Проект «Зима в Москве» продолжает преображать столицу в город зимних чудес, где каждая фестивальная площадка рассказывает свою сказочную историю через декор, арт объекты и интерактивные зоны. К началу сезона основные центральные локации уже обрели праздничные очертания. Манежная площадь превратилась в «город елочных игрушек», на переходе к площади Революции раскинулась ярмарка XIX века, а Новый Арбат усыпан подарками среди нарядных елей, падубов и можжевельников. Эти пространства, наполненные сказкой, вдохновляют на приятные прогулки в окружении гирлянд и оригинальных арт-объектов, и фотосессии на фоне атмосферного декора.

© Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

С приходом первых зимних дней сердце столицы озаряется праздничным сиянием. В Москве сформирован туристический маршрут в форме сердца, объединяющий 14 знаковых локаций. Пролегающий через исторические улицы и площади, маршрут позволяет гостям города познакомиться с уникальными архитектурными композициями и ключевыми достопримечательностями столичного центра.

© Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

С приходом первых зимних дней сердце столицы озаряется праздничным сиянием. В рамках проекта «Зима в Москве» Манежная площадь, переход к площади Революции и Новый Арбат обрели волшебное обличье, превратившись в единую сказочную линию, где каждая локация раскрывает свою зимнюю историю.

Центральные точки маршрута доступны для осмотра уже сегодня — посетители могут лично оценить их декоративную ценность и прочувствовать атмосферу исторического ядра Москвы, изучив ключевые точки предложенного путешествия.

На Манежной площади раскинулся удивительный «город ёлочных игрушек», воплощенный в классической гамме красных и зелёных тонов. Здесь оживает атмосфера старинного праздника: галерея с торговыми павильонами, где можно купить сувениры и подарки родным, украшена винтажными открытками и светящимися «ватными» облачками, словно сошедшими со страниц старинных альбомов. В центре пространства на месте летнего пруда вырос уютный зимний городок с нарядной ёлкой и миниатюрными домиками. Среди снежных декораций оживают «ватные» персонажи, напоминая об уютных елочных игрушках в традициях начала XX века.

© Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

На сцене в форме старинного арочного вокзала звучат праздничные мелодии — проходят концерты и спектакли, даря гостям ощущение настоящего рождественского чуда. Рядом гостеприимно распахнула двери нарядная калачная с настоящей русской печью, где можно согреться ароматным чаем с вкусной выпечкой. А для самых заветных желаний работает рождественская почта: каждый может написать письмо Деду Морозу и опустить его в волшебный почтовый ящик, веря, что мечта непременно сбудется.

Прогуливаясь от Манежной площади к площади Революции, гости переносятся в атмосферу шумной московской ярмарки конца XIX – начала XX века. Воздух наполняется пряным ароматом сбитня и свежей хвои, а пространство оживает благодаря бережно воссозданным вручную ватным игрушкам. Здесь можно остановиться у рождественского экспресса с машинистом, или запечатлеть мгновение в фотозоне в виде театра, где «ватные» человечки разыгрывают сказочные сюжеты. Торговые шале и кованые галереи, украшенные хвойными гирляндами, приглашают за новогодними подарками, а вокруг расцветает таинственный лес из елей, пихт, лавровишен, падубов и топиарных форм ягодного тиса, переливающихся в свете праздничных огней.

Новый Арбат на чётной стороне (дома 8-24) в этом сезоне превратился в настоящую «улицу подарков». Летние белые конструкции с колоннами обрели новое зимнее звучание: яркие зелёные и красные оттенки, дополненные бархатными бантами, создают праздничное настроение. На нижнем ярусе расположились композиции из наряженных елей, сосен, падубов, деренов и можжевельников, украшенных гирляндами. Крыши конструкций венчают парящие ретроавтомобили и нарядные ели с горами подарков под ними. Вдоль всей улицы «выросли» хвойные композиции в красных кашпо с изысканными узорами в стиле ар нуво, добавляя пространству элегантности и торжественности.

© Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

На нечётной стороне Нового Арбата (дома 13-15, 19-21) раскинулась волшебная рождественская галерея. Летняя конструкция тоннеля из арок, расходящихся веером к проезжей части, преобразилась в праздничное пространство: теперь она сияет глубоким красным цветом, украшенная мерцающими лампочками, нарядными красно-золотыми рейками и изысканным декором из свежей хвои и ёлочных шаров.

Зелёные стены вертикального озеленения сменили вьющиеся растения на пышные хвойные ветви, создающие ощущение зимнего леса. На втором ярусе сада расположились роскошные пихты Нордмана, рядом с ними разместились яркие артобъекты: объёмные новогодние подарки и эффектная хлопушка, из которой будто рассыпаются разноцветные конфетти.

Под сводами тоннеля, протянувшегося вдоль всей улицы, гостей встречают зимние композиции с наряженными елями в стильных красных кашпо. Каждый элемент декора продуман до мелочей, превращая это пространство в настоящую галерею зимних чудес.

Ключевые локации в сердце столицы сплетаются в единую праздничную симфонию, где винтажная эстетика гармонично сочетается с современными решениями, природные материалы – с художественным декором, а интерактивные зоны приглашают каждого стать частью зимнего волшебства.

В этом году свыше 90% декоративных конструкций, использованных в прошлых сезонах, были успешно переработаны и вновь задействованы в праздничном оформлении. Живописный зимний облик города дополнят более 10 тысяч различных растений: наряду с традиционными пихтами Нордмана, елями и соснами в оформлении присутствуют и экзотические виды – падубы и пираканты. Такой подход к использованию декораций наглядно демонстрирует приверженность экологическим принципам при создании праздничного убранства столицы.