Движение временно закрыли на улицах в центре Москвы

Движение транспорта временно закрыто на ряде улиц в центре Москвы, сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

© портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Меры в том числе введены на улице Тверской в районе Пушкинской площади по направлению в центр и в Большом Путинковском переулке. Также проехать нельзя на Большом Каменном мосту, Кремлевской набережной и по улице Большая Дмитровка. В последнем случае объезд возможен через улицу Неглинная.

Водителей просят быть внимательными при планировании маршрута.

Ранее движение уже закрывали для автомобилистов на Тверской улице по направлению в центр Москвы. Также нельзя было проехать по Большому Каменному мосту.

До этого ограничения вводились на участке Третьего транспортного кольца (ТТК). В районе набережной Тараса Шевченко от дома № 29 до дома № 1А по улице Тестовской для движения недоступна одна полоса. Причиной стало проведение ремонтных работ, которые продлятся до 25 декабря.