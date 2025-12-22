Москвичей призвали забыть про машины на неделю и пересесть на метро

Жителей столицы предостерегли от поездок на автомобиле в предновогоднюю неделю с 22 по 28 декабря. Это будет самый оживленный период в месяце, считает Дептранс.

В частности, движение будет затруднено у крупных торговых центров, вокзалов и аэропортов, в центре города. Дополнительную нагрузку могут создать снегопады.

Отмечается, что пик по загруженности придется на 24–26 декабря, со среды по пятницу. В это время число машин на улицах вырастет на 60 тысяч по сравнению с ноябрем и превысит 2,9 миллиона, уточнили в ведомстве.

В это время москвичам посоветовали передвигаться по городу на общественном транспорте.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова прогнозировала, что в конце недели в Москве сформируется снежный покров.