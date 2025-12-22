В столице отчитались о работе суперсервиса «Переезд в Москве»

С момента запуска суперсервиса «Переезд в Москве» жители города воспользовались им более 380 тысяч раз, чтобы упростить процесс переезда и адаптации в новом месте. Об этом сообщается на портале mos.ru.

© Нейросеть

Сервис «Переезд в Москве» появился три года назад. По данным столичного Департамента информационных технологий, в 2025 году интерес к суперсервису оставался на уровне более чем в 15 тысяч посещений в месяц.

Сервис представляет собой агрегатор из 170 персонализированных жизненных сценариев, разработанных совместно с профильными ведомствами. Система работает по принципу конструктора: пользователь указывает состав семьи, наличие жилья, автомобиля и домашних животных, после чего получает пошаговый план действий.

Функционал разделен на три этапа: подготовка к переезду (поиск работы и регистрация), первый месяц на новом месте (оформление документов, прикрепление к поликлиникам, ЖКУ) и долгосрочная адаптация (поиск досуговых площадок и психологическая поддержка).

К примеру, сервис помогает узнать, как на новом месте записать ребенка в школу или детский сад, куда передавать показания счетчиков учета воды и электроэнергии, где расположена ближайшая поликлиника и как к ней прикрепиться.

Статистика посещений подтвердила межрегиональный статус платформы: хотя 70 процентов аудитории составляют жители Москвы и Подмосковья, сервис также актуален для жителей Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Твери и еще почти тысячи других городов.

Развитие суперсервиса «Переезд в Москве» курируется в рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление» (часть нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства»).