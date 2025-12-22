Мэрию призвали восстановить памятник Дзержинскому на Лубянке

Депутаты фракции КПРФ в Госдуме во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым призвали мэра Москвы Сергея Собянина рассмотреть вопрос о восстановлении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади. Текст обращения имеется в распоряжении ТАСС.

"Дзержинский - исторический герой России, олицетворяющий верность Родине, преданность народу и идеалам справедливости. Фигура Дзержинского является примером бескомпромиссной борьбы за общественные интересы для нынешнего поколения. В этой связи считаем необходимым в целях восстановления исторической справедливости восстановить памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому на его изначальном месте установки - Лубянской площади города Москвы. Просим вас дать поручение комиссии по монументальному искусству в Москве рассмотреть данный вопрос и сообщить о принятом решении", - говорится в письме.

Как отмечается, в народном сознании Дзержинский остается героем, который боролся за суверенитет и независимость страны, являлся защитником социальной справедливости и интересов простого народа. "Личность Ф. Э. Дзержинского до сих пор уважают и помнят представители правоохранительных органов, работники специальных служб и силовых ведомств как человека, стоявшего у истоков борьбы с внутренними и внешними врагами Отчизны", - подчеркивается там.

По словам первого зампредседателя ЦК КПРФ, депутата Госдумы Юрия Афонина, Дзержинский был титанического масштаба государственным деятелем, который решал исторические задачи. Он руководил Всероссийской чрезвычайной комиссией, которая обеспечила безопасность страны, возродил транспортную связность государства и решил проблему детской беспризорности.

"Свержение памятника Дзержинскому в Москве в августе 1991 года было торжеством антигосударственных прозападных сил, ведь сегодня просто невозможно не видеть в событиях "перестройки" множество признаков майдана и прочих прозападных "цветных революций". Вернуть памятник Дзержинскому на его законное место - значит восстановить историческую справедливость. Давно пора это сделать. Откликнувшись на наше предложение, московские власти получат возможность войти в историю", - сказал ТАСС депутат.

О дискуссии вокруг памятника

В 1990-2000-е годы неоднократно звучали призывы к возвращению памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь. 4 декабря 1998 года Госдума приняла постановление, в котором призвала мэрию Москвы восстановить памятник на Лубянке. В 2002 году тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков поддержал идею восстановления памятника, однако городская комиссия по монументальному искусству в январе 2003 года отказалась возвращать скульптуру.

К этому вопросу разные политические силы и общественность возвращались затем неоднократно. В феврале 2021 года после обращения к мэрии ряда писателей и журналистов был организован онлайн-опрос жителей на платформе "Активный гражданин", но затем было решено пока оставить Лубянскую площадь в нынешнем виде.

О памятнике

Памятник основателю и первому руководителю Всероссийской чрезвычайной комиссии при Совете народных комиссаров РСФСР по борьбе с контрреволюцией и саботажем Феликсу Дзержинскому был открыт в 1958 году.

22 августа 1991 года, во время попытки государственного переворота в СССР ("Августовский путч"), протестующие против действий Государственного комитета по чрезвычайному положению попытались снести монумент собственными силами. Моссовет принял постановление о демонтаже памятника из-за опасений, что если манифестанты все-таки столкнут его с постамента, многотонная скульптура повредит конструкциям станции метро.

В ночь на 23 августа того же года памятник сняли с постамента при помощи трех автокранов, погрузили на платформу и вывезли на Крымскую набережную к Центральному дому художника (ЦДХ). В 1992 году по решению столичных властей на Крымском валу был создан музей скульптуры под открытым небом - парк искусств "Музеон", в котором разместились памятники советским руководителям, в том числе скульптура Дзержинского.