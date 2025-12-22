Собянин вручил заслуженным москвичам государственные и городские награды

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил заслуженным москвичам государственные награды Российской Федерации и награды города. Церемония награждения прошла в Мраморном зале столичной мэрии, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«Поздравляю вас с наступающим Новым годом, с заслуженными наградами. Благодаря вашему труду, умению, таланту развивается наш замечательный город, наша страна, и это очень важно всегда, особенно сегодня, когда наша страна сражается за свою независимость, выдерживает экономическое давление, преодолевает большие сложности», – сказал Собянин.

Мэр добавил, что десятки тысяч москвичей борются в зоне СВО, десятки тысяч москвичей работают на предприятиях ВПК для победы нашей страны, и миллионы москвичей продолжают создавать экономику, которая позволяет России быть сильной и уверенной в завтрашнем дне. И в Москве, как отметил Собянин, тоже продолжается активная работа.

«Москва продолжает активно развиваться. Мы строим дороги, метро. Этом году построены десятки школ, больниц, поликлиник, детских садов. Мы продолжаем развивать промышленность Москвы, инвестировать в будущее города. И все это создает уверенность в завтрашнем дне, что Москва по-прежнему будет драйвером развития нашей страны, основой его могущества. И все это благодаря вам, замечательные мои друзья. Спасибо вам, спасибо в вашем лице всем москвичам, которые создают это великолепие, которое называется наша любимая Москва», – сказал Собянин.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, в соответствии с положением о государственных наградах Российской Федерации мэр Москвы вручает государственные награды от имени и по поручению президента России. Среди таких наград: орден Пирогова, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль Луки Крымского, медаль ордена «Родительская слава», знак отличия «За благодеяние».

Большая группа москвичей удостоена почетных званий «Заслуженный врач Российской Федерации», «Заслуженный юрист Российской Федерации», а также почетных грамот и благодарностей президента России.

Кроме того, ряд выдающихся горожан мэр наградил знаками отличия «За заслуги перед Москвой», «За безупречную службу городу Москве» L лет и XL лет. Также москвичи удостоены почетных званий «Почетный работник куль­туры города Москвы», «Почетный деятель искусств города Москвы», «Почет­ный работник жилищно-коммунального хозяйства города Москвы», «Почетный работник образования города Москвы», «Почетный работник социальной защиты населения города Москвы», «Почетный работник физической культуры города Москвы» и «Почетный работник транспорта города Москвы».