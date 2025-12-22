«Мои платежи» и все счета одним кликом: что нового в приложениях Москвы

В сервисе «Мои платежи» на портале mos.ru и в городских мобильных приложениях появились новые функции, упрощающие процесс оплаты различных счетов. Об этом сообщается на портале московской мэрии.

© Нейросеть

Теперь сервис «Мои платежи» позволяет не только оплачивать коммунальные услуги, но и вносить средства за проезд по платным дорогам (М-12 Москва - Казань, Центральная кольцевая автодорога, Западный скоростной диаметр). Также в сервисе можно настроить автоплатежи для регулярных списаний.

Кроме того, теперь в «Моих платежах» можно получать уведомления о новых счетах за нежилые помещения через единый платежный документ (ЕПД). Для этого достаточно добавить информацию о недвижимости в личном кабинете и настроить уведомления. Они могут приходить по электронной почте или в виде пуш-уведомлений в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы» или «Моя Москва».

В обновленную версию приложения «Госуслуги Москвы» добавили раздел «Платежи», где можно оплачивать все счета одним кликом. Также новый раздел «Счета» появился в приложении «Дневник «МЭШ»» для оплаты услуг в школах. Пользователи приложения «Мой ID» теперь могут напрямую перейти к сервису «Мои платежи».

По данным столичного Департамента информационных технологий, с момента запуска сервиса количество оплаченных через «Мои платежи» счетов значительно возросло: если в первый год работы было оплачено 5,3 миллиона счетов, то в 2025 году этот показатель увеличился в 4,5 раза, превысив 128 миллионов.