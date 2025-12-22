Набережные в Москве украсили к новогодним и рождественским праздникам

Специалисты комплекса городского хозяйства правительства Москвы украсили световыми конструкциями столичные набережные. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Традиционно украсили столицу к новогодним и рождественским праздникам - по всему городу установили световые декоративные конструкции, которые создают особую праздничную атмосферу и служат дополнительным источником освещения в темное время суток. В общей сложности специалисты АО "ОЭК" смонтировали более 4 тыс. объемных конструкций, в том числе площади, улицы, парки и скверы украсили свыше 1 тыс. елей", - сказал Бирюков.

Он добавил, что новогоднее оформление традиционно получили столичные набережные.

"На Овчинниковской, Якиманской, Болотной и Озерковской набережных фонари украсили световыми панель-кронштейнами "кольца". На Москворецкой, Кремлевской, Софийской и Раушской набережных на опорах освещения разместили декоративные элементы, похожие на вуаль. На Пречистенской, Москворецкой, Фрунзенской и Раушской набережных установили световые деревья. Кроме того, на Фрунзенской набережной, возле здания министерства обороны, появились парные световые тоннели", - уточнил заммэра.

Глава комплекса городского хозяйства заверил, что для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях.

Бирюков подчеркнул, что последние годы в Москве сформирован достаточный запас декоративных элементов, который позволяет обеспечить полноценное украшение. Все световые и декоративные конструкции - многофункциональные, с возможностью многократного использования и изменения их вида.