В Москве определят самых сильных горожан

В рамках проекта «Зима в Москве» в столице стартовал конкурс «Самый сильный житель района», включающий соревнования на силу и ловкость. Об этом сообщается на портале mos.ru.

© Пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы

Конкурс проходит на 27 площадках фестиваля «Путешествие в Рождество». Соревнования разделены на разные возрастные категории: от детей (8-12 лет) до мастеров (старше 35 лет).

Программа конкурса включает элементы гиревого спорта (жим, махи, приседания, удержание и рывок), а также классические упражнения - отжимания, приседания. Все желающие смогут принять участие в эстафетах, в том числе в семейных.

Рекорды фиксируются ежедневно в мужском и женском зачетах, а обладателей лучших результатов в масштабах города определят в финале фестиваля.

Соревнования проходят с 15:00 до 21:00 по будням и с 12:00 до 21:00 в выходные. Адреса площадок можно узнать на mos.ru.

В рамках проекта «Зима в Москве» с 12 декабря 2025-го по 11 января 2026 года в столице проводится цикл фестивалей «Московские сезоны». Фестиваль «Путешествие в Рождество» включает просветительскую и развлекательную программы.

Гостей ждет более 4,9 тысячи мастер-классов, больше 6,4 тысячи часов спортивных мероприятий и около 1,7 тысячи новогодних представлений. Особое внимание в программе фестиваля уделено благотворительности, поддержке участников и ветеранов СВО и их семей.