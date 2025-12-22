Более тысячи детей стали участниками «Елки Победы» в Музее Победы

В первые выходные проведения «Елки Победы» ее участниками стали более тысячи детей. Новогодняя программа стартовала в Музее Победы 20 декабря. Первыми в увлекательное историческое путешествие, которое прошло по масштабной мультимедийной экспозиции «Путь к Победе» музея на Поклонной горе, отправились сотни детей участников СВО. Это праздничное мероприятие стало уже традиционным подарком для многих детей военнослужащих, ветеранов боевых действий, сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей.

— В нашем музее дан старт «Елке Победы». До завершения каникул ребят будут ждать увлекательные новогодние приключения. И я хочу поблагодарить наших партнеров - Фонд «Защитники Отечества», Движение Первых и многие другие неравнодушные организации, благодаря которым эту замечательную интерактивную новогоднюю игру смогут посетить тысячи детей из семей участников СВО, — подчеркнул генеральный директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

Ребят ждало командное путешествие в исторических декорациях, лазертаг, головоломки и секретные шифры, знакомство со сказочными персонажами и героями нашей страны. Дети отправились в историческое путешествие, где проходили различные испытания вместе с товарищами, проявляли свои знания, смекалку и взаимовыручку. Перед командой стояла цель – спасти Снегурочку, которая случайно попала в ловушку старой военной кинопленки. Юные участники перенеслись в прошлое, встретились с отважными героями, преодолели препятствия и ловушки, проявили смелость, отзывчивость, справедливость и доброту. Кадр за кадром восстановили архивную кинопленку и вернули Снегурочку. В финале дети встретились с Дедом Морозом и Снегурочкой, которые вручили им новогодние подарки и зажгли Елку Победы.

— В этом году более тысячи детей, участников СВО приехали на интерактивную игру «Елка Победы» из порядка 40 регионов России. Каждый год количество детей, принимающих участие в этом мероприятии, увеличивается. Мы стараемся делать так, чтобы была возможность у каждого ребенка хоть раз побывать в Москве на Елке Победы. Музей Победы является одним их главных партнеров фонда «Защитники Отечества», который проводит различные мероприятия, и мы стараемся поддерживать эти инициативы, — отметил начальник управления общественных проектов государственного фонда «Защитники Отечества» Михаил Артамонов.

Новогодняя интерактивная игра «Елка Победы» будет идти в музее на Поклонной горе до 9 января 2026 года. Музей Победы приглашает ребят от 6 до 14 лет присоединиться к увлекательному историческому путешествию.