В первые выходные проведения «Елки Победы» ее участниками стали более тысячи детей. Новогодняя программа стартовала в Музее Победы 20 декабря. Первыми в увлекательное историческое путешествие, которое прошло по масштабной мультимедийной экспозиции «Путь к Победе» музея на Поклонной горе, отправились сотни детей участников СВО. Это праздничное мероприятие стало уже традиционным подарком для многих детей военнослужащих, ветеранов боевых действий, сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Более тысячи детей стали участниками «Елки Победы» в Музее Победы
— В нашем музее дан старт «Елке Победы». До завершения каникул ребят будут ждать увлекательные новогодние приключения. И я хочу поблагодарить наших партнеров - Фонд «Защитники Отечества», Движение Первых и многие другие неравнодушные организации, благодаря которым эту замечательную интерактивную новогоднюю игру смогут посетить тысячи детей из семей участников СВО, — подчеркнул генеральный директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

Ребят ждало командное путешествие в исторических декорациях, лазертаг, головоломки и секретные шифры, знакомство со сказочными персонажами и героями нашей страны. Дети отправились в историческое путешествие, где проходили различные испытания вместе с товарищами, проявляли свои знания, смекалку и взаимовыручку. Перед командой стояла цель – спасти Снегурочку, которая случайно попала в ловушку старой военной кинопленки. Юные участники перенеслись в прошлое, встретились с отважными героями, преодолели препятствия и ловушки, проявили смелость, отзывчивость, справедливость и доброту. Кадр за кадром восстановили архивную кинопленку и вернули Снегурочку. В финале дети встретились с Дедом Морозом и Снегурочкой, которые вручили им новогодние подарки и зажгли Елку Победы.

— В этом году более тысячи детей, участников СВО приехали на интерактивную игру «Елка Победы» из порядка 40 регионов России. Каждый год количество детей, принимающих участие в этом мероприятии, увеличивается. Мы стараемся делать так, чтобы была возможность у каждого ребенка хоть раз побывать в Москве на Елке Победы. Музей Победы является одним их главных партнеров фонда «Защитники Отечества», который проводит различные мероприятия, и мы стараемся поддерживать эти инициативы, — отметил начальник управления общественных проектов государственного фонда «Защитники Отечества» Михаил Артамонов.

Новогодняя интерактивная игра «Елка Победы» будет идти в музее на Поклонной горе до 9 января 2026 года. Музей Победы приглашает ребят от 6 до 14 лет присоединиться к увлекательному историческому путешествию.