Собянин: около 13 км дорог построят возле будущей станции метро "Ильинская"

Около будущей станции "Ильинская" Рублево-Архангельской линии метро появится около 13 километров новых дорог с 6 искусственными сооружениями, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр подчеркнул, что в столице продолжается активное строительство метрополитена. По его словам, важно сразу делать так, чтобы гражданам было удобно до него добираться. Для этого расширяется улично-дорожная сеть.

Около станции "Ильинская" построят путепроводы и дублеры вдоль Новорижского шоссе по направлению в область, а также для съезда в сторону будущего транспортного узла "Ильинская".

Кроме того, появится эстакада на Новорижское шоссе в сторону области, локальные развязки и проезды, очистное сооружение и здание конечной станции общественного транспорта с отстойно-разворотной площадкой.

Помимо этого, возведут две многоуровневых перехватывающих парковки, установят остановочные павильоны, а также организуют новый маршрут для связи смарт-района "СберСити" со станцией "Ильинская".

В результате улучшится транспортное сообщение между Новорижским и Ильинским шоссе, а у жителей Кунцева и городского округа Красногорск появятся новые подъезды не только к "Ильинской", но и действующим торговым объектам, пояснил градоначальник.

Ранее Собянин утвердил проект планировки участка трассы Минское шоссе – Троицк – Андреевское – Варшавское шоссе, который пройдет от улицы Харлампиева в поселке Марьино до Калужского шоссе. Протяженность участка составит порядка 6 километров. На нем планируется построить 2 путепровода и мост через реку Десну.