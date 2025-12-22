Собянин поздравил московских энергетиков с профессиональным праздником

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 22 декабря, поздравил столичных энергетиков с профессиональным праздником.

Глава столицы отметил, что ровно 105 назад в городе приняли план ГОЭЛРО (Государственной комиссии по электрификации России), который стал точкой отсчета развития большой энергетики в России.

Сегодня в штате столичного энергохозяйства трудится свыше 120 тысяч человек. Каждый год Москва потребляет более 43 миллиардов киловатт-час — генерирующие мощности в городе являются самыми современными в России.

За последние годы в столице построили современные парогазовые блоки, обновили электросети. Специалисты проводят цифровизацию отрасли — так, уже около восьми тысяч тепловых пунктов оборудовали смарт-технологией поиска утечек. Также в городе установили умные фонари со специальными контролерами, благодаря чему освещением можно управлять дистанционно.

— Поздравляю всех энергетиков столицы с профессиональным праздником! И от лица москвичей благодарю за красивые и безопасные улицы, за тепло и свет в квартирах и офисах, за бесперебойную работу транспорта, за нашу комфортную жизнь в огромном мегаполисе, — написал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

До этого мэр поздравил коллектив и ветеранов «Мосгаза» с 160-летием газового хозяйства столицы. Он напомнил, что появление газовых фонарей и первых газопроводов в XIX веке стало важным этапом развития Москвы, дало импульс энергетике и промышленности и заметно улучшило качество жизни горожан, заменив дрова и уголь экологичным топливом.