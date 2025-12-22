Новогодняя игра с путешествием во времени появилась в метавселенной ВДНХ, сообщила пресс-служба столичного департамента информационных технологий.

«Новый спецпроект в метавселенной ВДНХ позволяет в игровом формате погрузиться в историю любимого во всем мире праздника, узнать больше о символах и традициях, связанных с ним, зарядиться новогодним настроением и создать уникальную видеооткрытку, которой можно поделиться с близкими. Для этого достаточно любого устройства со стабильным подключением к интернету и 10–15 минут на прохождение игры. Пользователей ждут прогулка по виртуальному лесу, катание на коньках, создание видеопоздравления с символом наступающего года и многое другое», – приводятся в сообщении слова начальника отдела выставочной деятельности столичного департамента информационных технологий Анастасии Шаровой.

Отмечается, что спецпроект «Новогодние традиции в «цифре» позволяет объединить представителей разных поколений: игру можно проходить вместе с родителями, бабушками и дедушками, а получившимся видеопоздравлением – делиться с друзьями и близкими. Всего предусмотрено более 100 различных сценариев новогоднего поздравления. Запустить игру можно с любого устройства. Достаточно на сайте «МетаВДНХ» выбрать «Новогодние традиции в «цифре». Далее пользователю предстоит выбрать своего виртуального персонажа, с которым он отправится в путешествие во времени и узнает о том, как и когда отмечали Новый год в разные эпохи, когда появились привычные сегодня традиции украшения елей игрушками, как снеговики связаны с временами Петра I и многое другое. В финале пользователь сможет сгенерировать символ наступающего года и запустить в «МетаВДНХ» собственное праздничное шоу.

«Тех, кто планирует гулять в новогодние праздники и посетить реальную ВДНХ, будет ждать еще один сюрприз: с 22 декабря по 2 марта площадь Промышленности главной выставки страны будет украшать уникальная новогодняя ель. Арт-объект высотой более 6 м соединит виртуальный мир и действительность: гости смогут сделать памятное фото у стилизованной под новогоднюю игрушку елкой, а после – отсканировать QR-код и перейти в дополненную реальность, где можно записать видео с символом наступающего года», – говорится в материале.

Метавселенная ВДНХ – интерактивный образовательный проект, который позволяет пользователям всех возрастов узнать больше о главной выставке страны. Там можно погулять по цифровому пространству в компании друзей, заглянуть в семь оцифрованных павильонов выставки-форума «Россия», отправиться на геймифицированную экскурсию в компании цифровойкопии российского музыканта и артиста Вани Дмитриенко, узнать больше о хрониках Великой Победы и встретить рассвет у фонтана «Дружба народов». Этот уникальный проект объединяет интерактивные и игровые механики, позволяет путешествовать и узнавать больше об истории и культуре одной из знаковых достопримечательностей Москвы не выходя из дома.

Метавселенная ВДНХ создана на основе 3D-модели выставки из Цифрового двойника города, в которую добавлены мельчайшие детали зданий и интерьеров с применением технологий игровой индустрии. При создании цифровой копии выставки были воссозданы более 114 объектов и 613 экспонатов.