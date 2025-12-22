Новый участок Московского скоростного диаметра разгрузит магистрали на юге столицы

Благодаря новому участку Московского скоростного диаметра (МСД) будут перераспределены автомобильные потоки и снизится транспортная нагрузка на Каширское шоссе, Пролетарский проспект и Кавказский бульвар, а также Бакинскую, Липецкую, Кантемировскую и Луганскую улицы. Об этом сообщил глава департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Василий Десятков.

По его словам, сейчас работы развернуты на всех участках дополнительного маршрута Московского скоростного диаметра от Кантемировской улицы до Павелецкого направления Московской железной дороги.

"Завершить строительство планируется в 2026 году. С вводом этого участка МСД повысится эффективность диаметра на юге столицы, а также улучшится транспортная доступность сразу пяти районов Москвы - Царицына, Москворечья-Сабурова, Бирюлева Западного, Бирюлева Восточного, Орехова-Борисова Северного", - отметил Десятков.

На данный момент строители ведут укрупнительную сборку пролетного строения будущего путепровода через пути второго Московского центрального диаметра. Ранее для него были смонтированы железобетонные опоры.

Одновременно на этом участке возводят несколько эстакад на МСД и тоннель под Бакинской улицей.

Запуск проекта станет финальной точкой формирования юго-восточного участка скоростного диаметра, он соединит шестой и восьмой участки трассы с выездом на Бакинскую улицу и с последующим выездом на трассу М-4 "Дон".